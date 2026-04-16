Ведущая Екатерина Андреева рассказала, как начинает свой день

Екатерина Андреева считается одной из самых известных, востребованных и красивых ведущих на отечественном телевидении.

Сама она, впрочем, не скрывает секретов привлекательности. По ее словам, есть несколько ключевых моментов.

"Я правильно питаюсь, пью много воды, регулярно занимаюсь спортом - у меня девять тренировок в неделю. Свой день я начинаю с того, что простукиваю тело специальной палочкой, это помогает разогнать кровь и активизирует работу костного мозга. Затем я пью теплую воду, иду на серьезную часовую тренировку, завтракаю и только после этого отправляюсь на работу", - поведала ведущая.

Она подчеркнула, что еще очень важно обращать внимание на свое ментальное состояние. Андреева старается позитивно мыслить. В этом ей помогают любовь к родным и близким и удовольствие от работы.

Что касается пластических операций, то Екатерина уверена, что каждый имеет право сам решать, делать их или нет. По мнению ведущей, главное не внешность, а харизма, передает "КП-Екатеринбург".