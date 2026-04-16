Онкобольной блогерше Лерчек стало плохо после химиотерапии

Онкобольную блогершу Валерию Чекалину (Лерчек) засняли после химиотерапии. Друг знаменитости Гоша Камаев показал кадры в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Валерия Чекалина была запечатлена, лежа на больничной койке. По словам Камаева, знаменитости стало плохо после химиотерапии. При этом, как отметил друг блогерши, вопреки состоянию здоровья, Лерчек пытается работать.

«Сегодня тяжелый день. Лере было совсем плохо от химиотерапии. Несмотря ни на что, Лера пытается выстраивать рабочие процессы и думает, как решать финансовые сложности. Пытаемся уговорить отменить все планы», — написал Камаев.

В феврале Валерия Чекалина родила четвертого ребенка, а на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностировали рак желудка 4-й стадии. К заявлению адвокаты блогерши приложила выписной эпикриз из НМИЦ онкологии имени Блохина, а также хронологическую справку о действиях следователя и руководителя группы по уголовному делу.

16 марта с Лерчек сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.