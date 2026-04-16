Секретные комнаты и стеклянный пол: Билан продает свой особняк

Дима Билан выставил на продажу свой подмосковный особняк за 250 млн рублей. Певец уже перебрался в новый дом в дальнем Подмосковье — по его словам, теперь он живет практически в другом городе, на берегу реки, где можно ловить рыбу, пишет kp.ru. В новом жилье артиста есть большой бассейн, который помогает восстанавливаться после концертов.

Чтобы купить дом мечты, Билану пришлось взять кредит и продать два старых особняка. Пока реализован только один — в поселке «Монтвиль». Эту недвижимость он приобрел, готовясь к свадьбе с фотомоделью Еленой Кулецкой, — артист обещал жениться на ней после победы на «Евровидении». Однако, несмотря на победу, пара рассталась, и дом так и не стал семейным гнездом.

Особняк певец превратил в жилище холостяка с множеством секретов. По словам Билана, с детства он мечтал о потайных комнатах и чердаках. В доме есть тайные помещения, скрытые за обычными шкафами, кресло в форме яйца, которое движется по потолку, и стеклянный пол — по нему, признается артист, иногда страшно ходить самому.

Друзья певца рассказали, что в доме оборудован «чердак воспоминаний» — место, где хранятся старые фотографии (в том числе и бывших возлюбленных), подарки и любопытные вещицы с блошиных рынков.

Дверь туда открывается лишь раз в году. Еще одна тайная комната — музыкальный кабинет, куда никого не пускают. Именно там, по словам Билана, была создана половина альбома «Alien24». В комнате установлено новейшее оборудование и есть маленькое круглое окно, напоминающее корабельный иллюминатор.