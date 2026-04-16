«Поехала и помолилась»: актриса Елена Захарова откровенно рассказала о беременности

Актриса Елена Захарова призналась, что буквально вымаливала вторую дочь. Об этом артистка рассказала в передаче «Пусть говорят» на Первом канале.

Знаменитость потеряла свою первую дочку, когда той было всего восемь месяцев. Много лет она ходила в церковь, посещала святые места и просила помощи у всевышнего для новой беременности.

В 2016 году Захарова сперва посетила монастырь Святой Матроны Московской, после была в монастыре Луки Крымского, а затем поехала на Кипр, где ей посоветовали осмотреть Киккский монастырь.

«Я поехала туда и помолилась», — призналась она.

Там актрисе посоветовали отправиться к камню Афродиты. Старинная легенда гласит, что нужно трижды проплыть вокруг природной святыни и после загадать желание. По словам Захаровой, ей было холодно и сложно, однако ей помог актер Андрей Носков, который поплыл вместе с ней.

После совершения ритуала актриса вернулась обратно в Москву, однако через год ей снова пришлось поехать на Кипр по работе. Тогда Захарова отмечала для себя, что плохо себя чувствует, однако списала все на усталость.

«Мы снова поехали в монастырь, а уже потом я, смотря на фото, понимала: сквозь меня шли солнечные лучи и все они встречались на животе. И так в Благовещение я узнала, что жду ребенка», — рассказала Захарова.

Сейчас актриса воспитывает дочь Майю. Она позволяет наследнице пробовать себя в разных сферах — девочка занимается спортом, посещает занятия танцами и курсы по рисованию.