Долина поддержала уволенную из-за возраста российскую актрису

Народная артистка России Лариса Долина высказалась в поддержку актрисы Екатерины Волковой, которую уволили из Театра комедии из-за возраста. Слова певицы передает Telegram-канал «Звездач».

Долина назвала случившееся беспределом и призналась, что не понимает такого решения руководства театра. Певица подчеркнула, что в отсутствии подходящих по возрасту ролей нет вины Волковой. Кроме того, она отметила, что актриса выглядит моложе своих лет и обладает талантом.

«Она потрясающе выглядит, полна сил, великолепная, талантливая актриса. Я в шоке!» — возмутилась Долина.

Ранее в апреле 44-летняя Волкова, наиболее известная по сериалу «Воронины», сообщила, что ее уволили из Театра комедии из-за возраста. По словам актрисы, художественный руководитель театра добавил, что в репертуаре больше нет ролей для нее.