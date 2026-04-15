Моргенштерн* добился отмены запрета на въезд в Литву
Моргенштерн* через суд добился отмены запрета на въезд в Литву, сообщает РИА Новости со ссылкой на LRT. Ранее ему был запрещён въезд в страну сроком на 10 лет по причине того, что он якобы может представлять угрозу государственной безопасности.
Теперь же Литовский высший административный суд счёл, что такая строгая мера должна быть обоснована чёткими и достаточными данными, которых в данном деле не было, — сообщает информагентство.
Ранее Лиза Василенко раскрыла правду о романе с Моргенштерном*. Девушка отметила, что отношения, которые когда‑то казались сказкой, обернулись для неё болезненным опытом.
Модель рассказала, что сперва в её жизни появились путешествия на частных джетах и дорогие подарки. Но, по словам Василенко, уже через несколько месяцев ситуация резко изменилась. Поведение музыканта стало непредсказуемым.
«Каждый день я начала просыпаться с человеком, у которого опять новая личность. Алишер думал как новый человек, да и выглядел как новый человек. И так каждый день», — пожаловалась Лиза в интервью.
*Признан иноагентом в РФ.