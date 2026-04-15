Именинница Пугачева собрала всю семью на Кипре: фото с праздника

Кристина Орбакайте поделилась праздничным фото со дня рождения именитой матери.

Сегодня Алла Пугачева отмечает 77-летие. Примадонну засыпали поздравлениями буквально все — от членов семьи до коллег и фанатов, коих у нее миллионы.

День рождения народная артистка празднует на Кипре, где она проживает с недавних пор с мужем Максимом Галкиным* и их детьми. Сегодня к ним присоединились и другие члены семьи, прилетевшие из США: Кристина Орбакайте, ее супруг Михаил Земцов и ее сын от Владимира Преснякова Никита.

Праздничное фото опубликовала у себя дочь Примадонны. «Празднуем», — кратко подписала кадр Кристина. На снимке вместе с взрослыми предстали дети Аллы Борисовны и Галкина* Лиза и Гарри.

Продюсер назвал цели приезда Пугачевой в Россию

Именинница облачилась в черное вечернее платье до пола. На шее у Пугачевой было массивное ожерелье, украшенное камнями. Ее дочка Лиза была в белом платье и кроссовках, а сын — в белой рубашке и черных брюках. «Краш зумеров» Галкин* нарядился в белую майку-поло, бежевые брюки и пиджак горчичного оттенка.

«Маленькая Алла с большой душой», «Долгих вам лет и здравии», «Долгой счастливой семейной жизни», «С днем рождения любимую Примадонну всех времен и народов», «Какие красивые и счастливые», — поздравили Пугачеву поклонники.

*Включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.