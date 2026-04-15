Соседям Филиппа Киркорова направят предостережения

Росприроднадзор направит предостережение соседям певца Филиппа Киркорова о недопустимости блокировки доступа к береговой полосе. Такой ответ из ведомства получил на днях саратовский коммерсант Глеб Рыськов, ранее написавший обращение о возможном нарушении российского законодательства.

Как ранее писал «МК», в феврале Рыськов проиграл иск против Киркорова по поводу сноса построек на Мякининском полуострове, расположенных на берегу Москвы-реки, которая является территорией общего пользования. Однако на судебном заседании он узнал от представителя ответчика, что соседи поп-короля тоже застроили береговую полосу, и заверил, что так просто это не оставит. Молодой человек сдержал обещание, направив письмо в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования. Росприроднадзор подтвердил в ответе Рыськову, что каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования. Теперь орган исполнительной власти готовит предостережения для 26 собственников земельных участков, расположенных вплотную к подмосковным владениям Киркорова. Административные дела против них могут быть возбуждены по результатам проверок, если факт нарушений будет доказан.

– Если какие-либо капитальные постройки расположены в береговой полосе, они должны быть снесены, – уверенно заявил Рыськов, – я обжаловал решение Красногорского городского суда по иску к Киркорову. У меня большой опыт в этом вопросе. Было такое, что первая инстанция не в мою пользу, и вторая тоже, а третья – в мою. Затем иск вернулся на вторую, которая опять мне отказала, а в третьей я опять выиграл. И так по кругу, пока и вторая инстанция не приняла решение в мою пользу.

Кроме того, у предпринимателя теперь есть, что сказать по поводу одного из аргументов защиты звезды эстрады. Адвокат Киркорова в суде ссылался на тот факт, что истец является представителем другого региона.