Певица Лолита Милявская поздравила с днем рождения Аллу Пугачеву, которой 15 апреля исполнилось 77 лет. Также она поблагодарила свою наставницу за повлиявший на ее карьеру ценный совет. Пост артистка опубликовала в своем Telegram-канале.

Лолита отметила, что никогда не забудет каждое слово. Она добавила, что продолжает делать домашние задания.

В посте певица опубликовала запись интервью, во время которого Примадонна посоветовала ей во время выступлений перестать прикрываться трюками и клоунадой и просто выходить на сцену петь.

Милявская отметила, что ей понадобилось 15 лет, чтобы последовать этому совету.

«Красотка»: Галкин* поздравил Пугачеву с днем рождения

Ранее народный артист России Филипп Киркоров обратился к Алле Пугачевой в день ее рождения. Подборку фотографий с Пугачевой Киркоров сопроводил собственной песней «Луна» и выразил надежду на встречу.