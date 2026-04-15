Стало известно, чем грозят Пугачевой долги по ЖКХ

Певице Алле Пугачевой могут заблокировать банковские счета из-за накопившихся долгов за коммунальные услуги, и сумма задолженности будет постоянно увеличиваться за счет пеней и судебных издержек. Об этом рассказал News.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Ранее стало известно, что у Аллы Пугачевой образовалась задолженность по коммунальным платежам за пятикомнатную квартиру площадью более 300 кв. м в премиум-ЖК в Филипповском переулке в центре Москвы. По данным СМИ, сумма долга достигла почти 100 тысяч рублей, из которых 83 тысяч — за ЖКУ и отопление, остальное — взносы на капремонт.

По словам эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря, в случае, если счета не будут оплачены, сумма долга постепенно начнет увеличиваться.

«Через месяц после даты платежа, указанной в квитанции, за каждый последующий день просрочки закон разрешает начислять пени. Следом УК или поставщик ресурсов почти наверняка обратится с исковым заявлением в судебный участок. К сумме основного долга и уже набежавшим пеням приплюсуют судебные расходы», — пояснил он.

Эксперт отметил, что если должник не исполнит решение суда, то дело будет передано приставам, которые могут наложить арест на банковские карты и счета для списания средств, а также временно запретить должнику выезжать за пределы России.

«Подобная мера способна создать большие неудобства для человека, который много времени проводит за рубежом. Вероятность потерять единственную квартиру в собственности только из-за коммунальных неплатежей, на мой взгляд, равна нулю», — отметил Бондарь.

Напомним, что после начала спецоперации в 2022 году Пугачева уехала из России. Сначала она жила в Израиле, однако позднее переехала на Кипр, но несколько раз приезжала на родину. При этом СМИ сообщили, что артистка продает свою квартиру в Москве в ЖК «Филипповский». Стоимость жилье может составлять до 500 млн рублей.