Адвокат раскрыл подробности по делу Oxxxymiron* об изнасиловании

В 2025 году рэпера Oxxxymiron* (признан иноагентом в РФ; настоящее имя — Мирон Фёдоров) обвинили в изнасиловании. Предполагаемое преступление произошло много лет назад, когда потерпевшей якобы было 16 лет. Пострадавшая девушка обратилась в суд, однако впоследствии никаких новостей об этом инциденте больше не было. Адвокат Константин Ерохин в разговоре с Super прокомментировал нынешнюю ситуацию по этому делу.

«Ничего нового пока [по движению дела]. Вопрос: где материал, который потерялся где‑то в Башкирии? Мы подали заявление, передали [заявление] по подсудности [в суд Уфы], где проводился концерт в Башкирии, в Уфе, про который она [Виктория] говорила. Далее никакой информации не было», — поделился юрист.

По словам Ерохина, последний раз он занимался делом Мирона Фёдорова* в декабре. Адвокат подчеркнул, что с того момента его команда не получила от правоохранительных органов никаких официальных ответов или уведомлений о ходе проверки.

Oxxxymiron* уже более года держится в тени и не появляется в социальных сетях. Он также не даёт комментариев ни по поводу слухов о проблемах со здоровьем (которые в итоге оказались ложными), ни относительно скандальных обвинений в свой адрес. Мирон Фёдоров* в 99 % случаев отказывается от частных мероприятий, а по какому принципу соглашается на оставшиеся — неизвестно.

* Признан иноагентом в РФ