Игорь Николаев заработает более двух миллионов рублей благодаря концерту в ноябре

Игорь Николаев заработает более двух миллионов рублей благодаря своему ноябрьскому концерту, сообщает Telegram-канал «Звездач». По его данным, артист продолжает свой гастрольный тур по городам России — один из концертов этих гастролей принесёт организаторам круглую сумму.

Впрочем, сам Николаев, судя по всему, о заработке думает в меньшей степени. По его собственным словам, концерты для него — возможность увидеть горящие глаза поклонников его творчества.

«Для меня каждая встреча со зрителями — это обмен чистой энергией, это не только цветы и аплодисменты — это возможность увидеть глаза людей, которым небезразличны мои песни, это шанс показать новые песни и спеть вместе с залом их любимые мелодии», — высказывается композитор.

Ранее артист высказался о давнем конфликте с Андреем Губиным. Когда‑то он написал песню «Ниже ростом только Губин», которую исполнил Антон Зацепин. Изначально герой композиции принял её с самоиронией, говорит Николаев — а затем он наткнулся на ролик с претензиями певца.