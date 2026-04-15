Миллионы за концерт: раскрыт доход Игоря Николаева

Певец Игорь Николаев продолжает гастрольный тур, собирая преданную аудиторию, и не гонится за большими аренами, выяснил «Звездач». Один из ноябрьских концертов музыканта, по данным источника, принесет организаторам более 2 млн рублей.

Сам артист признается, что каждая встреча со зрителями для него — обмен энергией. Как уточнил Николаев, для него это не только цветы и овации, но и возможность увидеть глаза тех, кому небезразличны его песни, показать новый материал и спеть с залом старые хиты. Таким образом, осень обещает быть для Николаева прибыльной.

Игорь Николаев — советский и российский композитор, поэт и певец, автор хитов для Аллы Пугачевой («Айсберг», «Расскажите, птицы»), Натальи Королевой («Желтые тюльпаны», «Дельфин и русалка»), Ирины Аллегровой и других звезд.

Его собственная сольная карьера началась в 1986 году с песни «Мельница», за которой последовали «Малиновое вино», «Выпьем за любовь», «Поздравляю». В 2014 году написанный им «Олимпийский вальс» прозвучал на церемонии закрытия Игр в Сочи.

Николаев — народный артист России (2019), заслуженный деятель искусств РФ (2001). В его дискографии насчитывается более 15 альбомов, он продолжает активную концертную деятельность.