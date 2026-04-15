Киркоров трогательно обратился к Алле Пугачевой в день ее 77-летия

Сегодня Примадонне российской эстрады Алле Пугачёвой исполнилось 77 лет.

В честь дня рождения бывшей супруги певец Филипп Киркоров написал трогательный пост в личном блоге и нежно обратился к артистке.

«Сначала на пластинке, потом в паспорте. Огромная часть моей жизни, которую помню и которой горжусь. Великая певица, великая женщина. Верю, что ещё свидимся. С Днём Рождения, Алла!», — написал Филипп Бедросович.

Пугачёва и Киркоров были женаты с 1994 по 2005 год. После развода они какое‑то время сохраняли дружеские отношения: Филипп называл Аллу Борисовну главной женщиной в жизни и выражал благодарность, а она в свою очередь включала его в круг близких людей и общалась с ним и его семьёй даже во время замужества с Максимом Галкиным* (Признан иноагентом в РФ).

Однако в скандальном интервью, которое вышло в прошлом году, Пугачёва назвала брак с Киркоровым фиктивным, а Филипп Бедросович, комментируя это, подчеркнул, что не держит обид, ценит опыт совместной жизни и остаётся признательным бывшей супруге.