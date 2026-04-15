Канье Уэст перенес концерт во Франции после возможного запрета на въезд

Рэпер Канье Уэст (ныне известный как Йе) объявил о переносе своего единственного концерта во Франции, запланированного на 11 июня в Марселе.

Об этом он написал в X (ранее — Twitter).

«После долгих размышлений я единолично принял решение перенести моё выступление в Марселе до дальнейшего уведомления. Я знаю, что нужно время, чтобы понять искренность моих обязательств исправиться», — поделился Уэст.

Музыкант добавил, что «берет на себя полную ответственность за то, что принадлежит ему», но не хочет «ставить своих фанатов в центр этого».

Решению предшествовали заявления местных властей о том, что музыкант «нежелателен» в городе из-за антисемитских высказываний и восхваления Гитлера. Это произошло спустя чуть более недели после того, как Великобритания отказала рэперу во въезде, что привело к отмене фестиваля Wireless в Лондоне, где Уэст должен был выступать хедлайнером.

«Я откажусь превращать Марсель в витрину для тех, кто пропагандирует ненависть и откровенный нацизм», — говорил в марте мэр Марселя Бенуа Пайан.

Он назвала Уэста «нежелательным».