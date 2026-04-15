Солистка «Блестящих» объяснила редкие фото с мужем

Певица, участница группы «Блестящие» Надя Ручка заявила, что нечасто публикует фотографии с мужем, поскольку излишняя публичность негативно влияет на отношения в семье. Об этом певица рассказала News.ru.

По словам Ручки, активное освещение личной жизни в соцсетях «обычно нехорошо заканчивается». Певица подчеркнула, что из-за этого возникают скандалы, рушится интимность и «что-то начинает разваливаться».

«Взял весь свой мир и выложил: вот так мы живем. Не хочу», - подчеркнула солистка Блестящих.

С 2017 года Ручка замужем за Денисом Боярко. В том же году у пары родился сын. Певица рассказывала, что в их с мужем отношениях «могут быть споры и дебаты, но конфликтов нет».