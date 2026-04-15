Телеведущему Ивану Урганту во время выступления в США напомнили о работе в ночном клубе Санкт-Петербурга, а также о «безумно дорогом» пальто. Об этом пишет RTVI US.

Ургант вместе со своей командой «Живой Ургант», в составе которой Александр Гудков, Алла Михеева и музыкальная группа «Фрукты», выступил в Бруклине. Гостьей шоу стала ведущая RTVI US Лиза Каймин. Она как раз и напомнила Урганту о его прошлом в России.

Каймин рассказала, что когда-то работала в ночном клубе Санкт-Петербурга, где трудился и Ургант в роли ведущего. По ее словам, со второй зарплаты шоумен купил себе пальто стоимостью $400. Каймин уточнила, что по тем временам это была крайне значительная сумма. Ургант подтвердил, что действительно совершил такую покупку.

До этого продюсер Андрей Ковалев предрек Урганту скорое возвращение на российское телевидение. Он отметил, что телеведущего нет в списке иноагентов, а старые грехи забылись. Ковалев уверен, что у Урганта будет все хорошо, если он «попросит прощения».

В феврале 2022 года шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить в эфир Первого канала в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом специальной военной операции (СВО). Однако после возвращения развлекательного контента на ТВ, показы авторского шоу Урганта не были возобновлены.