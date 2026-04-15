Три брака, измена, одиночество: судьба Екатерины Райкиной

Звездная семья оказала существенное влияние на Екатерину Райкину, вдохновив стать актрисой. При этом в Театре Вахтангова знаменитость часто чувствовала себя недооцененной, а в личной жизни ее преследовали тяжелые разочарования. Starhit вспомнил судьбу артистки в день ее 88-летия.

Не «золотая молодежь»

Екатерина родилась 15 апреля 1938 года в семье актеров Аркадия Райкина и Руфи Иоффе. Близких девочка видела мало, ведь большую часть времени они посвящали гастролям. Хотя она скучала, сама идея выступать в театре ей нравилась. Шанс представился, когда в Ленинград приехал Вахтанговский театр: московскую актрису не отпустили родители, и через друга семьи Николая Акимова 12-летнюю Екатерину пригласили на роль Козетты в «Отверженных». С тех пор она не мыслила себя без сцены и коллектива.

Назвать Райкину представительницей «золотой молодежи» в привычном понимании нельзя. Раннее детство Екатерины выпало на военный период — пока родители разъезжали по стране в составе фронтовых бригад, девочка жила в Ташкенте на попечении чужой женщины. Мама отправляла «няньке» продукты и деньги, которые та тратила на сыновей, прятавшихся от мобилизации. Катя жила впроголодь и родители ужаснулись, когда впервые увидели ее после разлуки.

Когда у супругов родился сын Костя, помогать с детьми стала домработница. Екатерина тогда уже загорелась театром, так что даже ревность к брату не портила ее настроение. Через два года ей довелось снова сыграть Козетту. На этот раз подростка заметил худрук Рубен Симонов, который посоветовал юной актрисе поступать в Москву и обещал в дальнейшем принять в труппу.

Через пару лет семья Райкиных перебралась в Москву, что упростило Екатерине поступление в «Щуку». При этом звездный отец ей не помогал, считая неприличным просить коллег о помощи дочери. Однако Екатерина обошлась и без поддержки, ведь с первого курса играла в репертуарных спектаклях — тогда студентов привлекали в массовку и маленькие эпизоды. На третьем году обучения у Екатерины уже были две главные роли.

Артистка отмечала, что не ощущала бремени фамилии, но чувствовала на себе ответственность ее не запятнать. Поддержка со временем потребовалась старшему поколению: у отца еще в молодости нашли порок сердца. Он скончался в 1987 году, а через два года следом ушла и Руфь Марковна.

О родителях Екатерина всегда говорила с нежностью, однако не скрывала, что в их браке не все было гладко. Руфь Марковна была беременна Константином, когда у мужа закрутился роман с Антониной Гунченко.

«Мама очень страдала, ей же все доносили… Их первая встреча произошла в Москве на каком-то банкете. Не думаю, что папа ее любил. Тут во главе угла стоял секс», — откровенничала Екатерина Райкина.

Женщина простила супругу неверность, а его любовница впоследствии сетовала, что если бы не рождение сына, то точно бы увела Райкина из семьи. При этом у нее самой был муж — Максим Греков.

Три брака и одиночество

Несмотря на восхищение родительской семьей, Екатерина Райкина не сумела повторить их путь с одним браком на всю жизнь. Впервые она женилась на третьем курсе, когда встретила Михаила Державина. Райкина говорила, что они очень любили друг друга, однако в конечном счете артистка закрутила роман с Юрием Яковлевым, который сам тогда был в браке с Кирой Мичульской. История закончилась разводами и рождением у Кати Райкиной сына Алеши

Спустя годы артистка подчеркивала, что не жалела об уходе от Державина к Яковлеву, однако главная проблема наметилась еще до появления сына на свет. Артист страдал от алкоголизма и однажды едва не погубил близких, сев пьяный за руль.

«В мае 1961 года, когда была на четвертом месяце беременности, мы ехали из Москвы в Ленинград на гастроли. Я и моя подруга уселись сзади в "Москвиче". Юра утолил жажду пивом и через некоторое время заснул за рулем. В итоге мы оказались в канаве», — рассказывала артистка.

Проблему Яковлев так и не осознал, и супруги разошлись, когда Леше было три года. По другой версии, причиной разрыва стало не пьянство — актер ушел от Райкиной к Ирине Сергеевой.

В середине 60-х в труппу театра влился Владимир Коваль. Он сразу обратил внимание на Райкину, а та приняла ухаживания. Влюбленные поженились, но довольно быстро осознали, что поспешили с браком.

«С ним все оказалось сложней — не сошлись характерами. Мы играли в одном театре, он прекрасный актер. И до сих пор официально женаты, но уже лет 15 вместе не живем. Хотя нормально общаемся, каждый день созваниваемся», — отмечала артистка в одном из интервью.

Так вышло, что всех бывших мужей знаменитость пережила. Яковлев и Коваль скончались в 2013 году, а Державин — в 2018 году. Сейчас все свое время актриса отдает сыну и внучке, ведь еще в нулевых признавалась, что числилась в штате Театра Вахтангова, хотя не выходила на его сцену из-за отсутствия ролей. В 2009 году она уволилась и занялась систематизацией архивов отца.