Водонаева об обращении Бони к Путину: «Мы не наивные люди»

Телеведущая Алена Водонаева усомнилась в пользе обращения коллеги Виктории Бони к президенту России Владимиру Путину.

Главный редактор FurorMedia Дмитрий Иноземцев опубликовал видео со словами звезды в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы же с вами не наивные, не инфантильные люди, прекрасно все понимаем. Наш президент не смотрит видеоролики с обращениями от кого бы то ни было», — заявила Водонаева.

В апреле Виктория Боня записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Знаменитость высказалась на тему последних событий, произошедших в стране. Она, в частности, упомянула ситуацию с наводнением в Дагестане, проект постановления правительства о порядке предоставления разрешений на добычу краснокнижных животных и массовое изъятие домашнего скота. Кроме того, блогерша пожаловалась на блокировку мессенджеров и ограничения работы интернета.

После этого Виктория Боня обвинила экс-коллегу по «Дому-2» Ксению Собчак в сборе компромата против нее. Ведущая уверена, что сейчас команда Собчак предлагает большие деньги людям за интервью, которое выставило бы ее в плохом свете. По мнению блогерши, в ближайшее время в сети появятся «вбросы» и недостоверная информация против нее. Звезда считает, что к этому приложит руку Собчак.