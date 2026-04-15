Сябитова объяснила, почему не верит Джигану и Самойловой

Телесваха заявила, что расставание пары напоминает неталантливую инсценировку.

Роза Сябитова раскритиковала поведение Оксаны Самойловой и рэпера Джигана после их развода. По ее мнению, пара превратила расставание в публичный спектакль.

Напомним, Оксана Самойлова и Джиган развелись 1 апреля после 13 лет брака. У них четверо детей. Модель откровенно рассказывала в соцсетях о своих переживаниях после разрыва, признаваясь, что ей трудно привыкнуть жить для себя. В беседе с VOICE Роза Сябитова заявила, что не верит в искренность происходящего.

«Это мое личное мнение, они могут обижаться или нет, но это какое-то непотребное шоу. Это ужасно. Развод — это, по сути, маленькая смерть. Тут нужна такая помощь и близких, и специалистов. А то, во что эти двое превращают эту ситуацию, — это какой-то кошмар. Не верю ни на секунду, что у них такая трагедия в семье», — поделилась ведущая программы «Давай поженимся!».

Сябитова предположила, что пара сознательно играет на публику, ведь в наше время многие идут на хайп. По ее словам, люди, по-настоящему переживающие развод, ведут себя иначе, не выставляя свои проблемы на суд общественности.

«Перестаньте уже считать нас идиотами! Если мы не реагируем на это, это не значит, что у нас нет совести. Просто на это тошно смотреть, вот и не реагируем», — добавила телезвезда.

Сейчас Оксана Самойлова отдыхает в Южной Америке без детей. В своих постах она признавалась, что даже путешествия в экзотические страны для нее утратили всякий смысл. Блогерша привыкла делить эмоции от поездок с любимым человеком, а вот радоваться им в одиночку пока не научилась.