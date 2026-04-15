Блогер Жидковский подал в суд на конкурента из-за созвучия Telegram-каналов

Блогер Алексей Жидковский обратился в суд, а также в Федеральную антимонопольную службу, так как заметил, что название Telegram-канала конкурента созвучно с его. Мужчина потребовал от своего визави пять миллионов рублей.

Об этом в среду, 15 апреля, сообщили в Telegram-канале Mash.

— Алексей Жидковский объявил бьюти-войну своему конкуренту из-за созвучия в названиях их Telegram-каналов. За это подал иск в суд и обратился в ФАС, — говорится в пубилкации.

Один из Telegram-каналов Жидковского называется «Роскошь бутиков». В свою очередь его конкурент использует в названии слово «бьютик». Блогер выдвинул ему свои требования. Жидковский хотел, чтобы мужчина сменил название канала и не использовал один из хэштегов. Однако его требования не выполнили. Тогда Жидковский обратился в ФАС, обосновав свою позицию тем, что из-за названия Telegram-канала конкурента падают его доходы. Представители ведомства якобы встали на сторону блогера.

Ранее Жидковского попросили проверить на пропаганду ЛГБТ* после его выступления на «Тотальном диктанте» в Москве. С таким заявлением выступил председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Он потребовал Генпрокуратуру провести проверку, так как блогер читал текст в присутствии подростков.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.