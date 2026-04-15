В новой песне Лолита завыла волком

В прошлом году Лолита перепевала песенку Красной Шапочки из советского кино-мюзикла. Ту самую, которая принесла славу Яне Поплавской, хотя она ее и не исполняла. На днях Лолита выпустила оригинальную и вполне современную песню про Красную Шапочку.

Свежий сингл с названием «Красная Шапочка» иллюстрирован довольно стильно. Голова Лолиты художественно обмотана красными нитками, из которых она что-то вяжет. В стиле Леди Гаги, которая пугает всех своими монстро-шоу на средневековую тематику. Очевидно мир фэнтези добрался и до нашей поп-сцены.

В поэтической реальности нового времени соединились ночной город с подворотнями, волки, дождь и пронзительный вой в исполнении Лолиты. Героиня взывает во тьму к охотникам, и ее героем становится хантер-бой (hunter), в переводе — охотник. Причем, в припеве Красная Шапочка у Лолиты смешалась с образом Ежика в тумане, который упал в реку и думал: «Пусть река сама несет меня». Артистка поет: «Течем водой, сквозь этот вой, несет меня, знать бы куда!»

Ко всему этому буйству фантазии был выпущен клип, в котором артистка превращается в объемную картинку детской книжки-раскладушки про Красную Шапочку. Ее пугают мрачные тени волчьих лап, и она, переместившись уже за окно, по которому льет дождь, сквозь жалюзи наблюдает за происходящими на улице кошмарами. Обложечный кадр с обмотанной красными нитками головой, отсюда же. Все это окрашено в красный цвет, что придает видео особый драматизм. Плюс красный фильтр очень комплиментарно работает на изображении именно женщин, он убирает морщинки и добавляет коже мягкого сияния. Популярной артистке это конечно, на руку.

Поддерживая тему Красной Шапочки в соцсетях, Лолита выкладывает видео, как ходит по городу в красной шляпе из клипа и рассказывает, что среди ненужных вещей случайно обнаружила у себя на столе объемную книжку-раскладушку, которая вдохновила ее на создание очередного поп-арта.