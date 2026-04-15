Анастасия Решетова впервые заговорила о своем женихе

30-летняя модель рассказала о своей предстоящей свадьбе. Она также обмолвилась о том, каким будет торжество.

В январе этого года Анастасия Решетова спровоцировала бурные обсуждения в Сети. Экс-возлюбленная Тимати опубликовала фотографии, на которых было отчетливо заметно помолвочное колечко. 30-летняя модель подтвердила статус невесты. Однако она долгое время хранила молчание о деталях торжества и личности своего избранника.

В беседе с изданием Woman.ru Анастасия впервые приоткрыла завесу тайны. По словам модели, количество поздравлений с помолвкой превзошло даже охваты в ее день рождения. Однако ждать пышного праздника фанатам не стоит. Решетова призналась, что никогда не грезила о классической церемонии и белом платье. Ее главная цель сейчас — сохранить личное пространство и защитить семью от камер.

«Будет просто роспись и тихое мероприятие в кругу самых близких. Я не хочу делать это событие публичным», — заявила Решетова.

Анастасия также обмолвилась об отношениях будущего мужа с ее сыном Ратмиром. Как оказалось, мальчик сам интересовался, когда же у мамы появится муж, так как чувствовал нехватку мужского внимания. Решетова переживала из-за чувствительности сына, но в итоге они быстро нашли общий язык.