Спасение из «Крокуса», стресс и убытки: где сейчас Сергей Светлаков

Комик Сергей Светлаков вместе с женой и детьми отправился в премиальный медицинский центр в Карелии, чтобы восстановить нервную систему и справиться с последствиями стресса. Как выяснил Shot, отдых с лечением обошелся семье примерно в 2,2 млн рублей.

На программу «Антистресс» для самого артиста и его супруги ушло 1,5 млн рублей. В нее вошли полное обследование организма, разные виды массажа, грязевые ванны и уходовые процедуры. За общеукрепляющий курс для двоих сыновей Светлаков отдал еще более полумиллиона.

В этом реабилитационном центре он бывает уже пять лет, но раньше приезжал сбрасывать вес. За психологической помощью обратился впервые — возможно, после пережитого в «Крокус Сити Холле». 22 марта 2024 года артист пришел на концерт «Пикника» и оказался в эпицентре теракта. Когда начались выстрелы, он вместе с другими людьми пробирался к выходу через узкий проход. Светлаков успел предупредить по телефону коллегу Сергея Бурунова, который опаздывал на выступление, чтобы тот не входил в здание.

Между тем бизнес комика переживает не лучшие времена. Чистая прибыль его компании «Студия Свердловск» по итогам 2025 года обвалилась на 84% — до 5,6 млн рублей при выручке 578 млн, что на 40% меньше, чем годом ранее.

У Светлакова двое сыновей от второго брака с Антониной Чеботаревой и дочь от первого брака с Юлией. Ранее ему также приписывали роман с Верой Брежневой, но он не стал раскрывать детали тех отношений.