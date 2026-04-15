Бывшая супруга Рената Агзамова прокомментировала сообщения о его деспотизме

Экс-супруга Рената Агзамова ответила на комментарии об их разводе. Валерия опубликовала фото с новым избранником, под которым юзеры резко высказались о её решении развестись с кондитером.

В ответ на замечание о том, как непросто приходится их общему сыну Тимуру, девушка дала понять, что это не так. По её словам, они с Ренатом сохранили отношения.

«Дети страдают, только когда родители воюют и что-то делят, включая самих детей. А мы этого не делаем, мы продолжаем общаться как обычно», — пояснила она.

Кроме того, Валерия опровергла слухи о характере бывшего супруга. Одна из подписчиц пожелала ей счастья в личной жизни и порадовалась, что женщина «ушла от деспота».

«Спасибо! Но он не деспот и им не был никогда», — процитировал Валерию WomanHit.

Напомним, что Валерия подала на развод с кондитером ещё два года назад — в 2024 году. Слухи о проблемах в их браке ходили по Сети давно, но официальный развод подтвердился лишь в январе этого года. Они прожили в браке около 10 лет.