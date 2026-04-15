«Эмоции на всю жизнь»: Люся Чеботина поплавала вместе с акулами
Певица Люся Чеботина исполнила свою мечту и поплавала вместе с акулами. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артистка поделилась кадрами, на которых она запечатлена в ластах и плавательной маске. Чеботина погрузилась под воду и плавает рядом с несколькими крупными акулами в открытом океане.
«Я собой горжусь! Несмотря на страх и адреналин, собралась и сиганула в воду прямо в одежде. Эмоции на всю жизнь», — поделилась она.
Ранее Чеботина призналась, что мама является ее главной поддержкой в жизни и карьере. По словам артистки, женщина ее понимает — когда ей нужно время, чтобы побыть одной, а когда ей необходимо разгрузиться и «посидеть перед телевизором» с сериалом.