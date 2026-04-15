«Удобно и практично»: Дмитрий Шепелев подарил жене то, о чем грезил сам

Телеведущий исполнил мечту в день рождения жены. Дмитрий поделился впечатлениями в своих соцсетях.

Телеведущий Дмитрий Шепелев уже более пяти лет счастлив в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой. Пара, которая живет вместе с 2018 года, воспитывает двоих детей: сына Платона от Жанны Фриске и общего наследника Тихона.

В середине февраля Екатерина отметила 43-летие. В качестве подарка Дмитрий выбрал путешествие в Египет. А сегодня шоумен признался, что эта поездка была его давним и заветным желанием. Он с иронией отметил, что дарить жене то, о чем мечтаешь сам — это крайне практичный подход.

«Увидеть пирамиды, встретить рассвет стоя у лап великого сфинкса — было моей мечтой. И вы знаете, делать на день рождения жены подарок, о котором давно мечтал сам — это очень удобно. Я бы даже сказал практично», — написал 43-летний телеведущий.

Главной целью маршрута стал Большой Египетский музей, строительство которого длилось 22 года. Помимо исторических памятников, пара посетила выставку золотой маски Тутанхамона. Дмитрий Шепелев подчеркнул, что хотя его знания о Египте ограничиваются детскими книжками, искренний восторг от увиденного оказался несоизмеримо больше.