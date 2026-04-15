Раймонд Паулс рассказал о самочувствии после операции

90-летний советский и латвийский композитор Раймонд Паулс в среду, 15 апреля, рассказал о самочувствии после перенесенной операции.

Музыкант отметил, что не хотел бы говорить о причинах проведенного оперативного вмешательства.

— Чувствую себя средненько. Но живу еще (...) У меня было довольно много всяких похорон подряд: и сестра ушла, и Петерс ушел, и вообще все шло, как не надо, — заявил композитор в беседе с ТАСС.

14 апреля стало известно, что композитора экстренно госпитализировали. Тогда он сообщил о имеющихся проблемах со здоровьем.

Паулс — народный артист СССР, пианист и дирижер. Он написал музыку к множеству известных песен Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле и Валерия Леонтьева. Его вклад в культуру отмечен многочисленными наградами, в том числе премией Ленинского комсомола. Кроме того, с 1989 по 1993 год композитор занимал пост главы Министерства культуры Латвии.

Недавно Раймонд Паулс признался, что они с Аллой Пугачевой не сотрудничают уже продолжительное время. Он добавил, что они поддерживают нормальные отношения и каждый следует своему жизненному пути. Композитор отметил, что отсутствие совместного творчества является оправданным решением.