«Красотка»: Галкин* поздравил Пугачеву с днем рождения

Телеведущий Максим Галкин* поздравил свою супругу Аллу Пугачеву с 77-летием. В своем блоге в среду, 15 апреля, он опубликовал фото именинницы и подписал его: «С днем рождения, «любимая красотка»!».

© Вечерняя Москва

Фанаты исполнительницы присоединились к словам юмориста и тоже начали поздравлять ее с днем рождения: «С днем рождения, Алла Борисовна! Живите долго и радуйте нас своим творчеством!».

«С днем рождения, Алла Борисовна! Есть люди известные, есть — любимые. А есть — родные души. Вы именно такая. Спасибо вам за голос, в котором были сила, боль, нежность, правда и жизнь. Пусть судьба бережно возвращает вам все то светлое, что вы столько лет дарили людям», — написал один из комментаторов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко, в свою очередь, заявила, что жители России имеют полное право не впускать Пугачеву в свою жизнь. По ее словам, нынешняя ситуация с певицей — во многом результат ее собственного характера.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.