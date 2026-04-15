Нагиев запланировал брать миллионы рублей за онлайн-тренинги

Актер Дмитрий Нагиев запланировал тревел-кэмп в Грузии, участие в котором будет стоить 2 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Семинар получит название «Снимаем фильм с Нагиевым», но при этом сам артист будет участвовать в нем онлайн. Утверждается, что звезда «Физрука» лишь «пару раз подключится по видеосвязи» и ограничится дистанционной раздачей заданий.

Участники программы встретятся в Тбилиси, после чего на девять дней уедут в горный отель, где их ждут индивидуальные номера, питание и бассейн. Среди прочего, их будут обучать раскрытию внутренней энергии и избавлению от ментальных блоков, а развлекать планируют с помощью дискотеки и гастроужина с грузинским хором.

Тревел-кэмп запланирован на лето. Как сообщается, в мае Нагиев также будет обучать поклонников качественному оргазму и раскрытию себя в ОАЭ.

Ранее стало известно, что Дмитрия Нагиева вырезали из фильма «Королек моей любви» в связи с репутационными рисками для создателей. В начале 2026 года актер покинул Россию и уехал в ОАЭ, где владеет апартаментами.