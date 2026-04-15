Серябкина объяснила, почему не примет в подарок квартиру

Певица Ольга Серябкина в новом выпуске шоу комика Ильи Соболева «Токсики» заявила, что не стала бы принимать в подарок квартиру.

Илья Соболев поинтересовался у Ольги Серябкиной и ее коллеги Кати Кищук, дарили ли им возлюбленные квартиры или машины. Экс-участницы SEREBRO заявили, что не стоит соглашаться на такие подарки.

«Приличная девчонка никогда не будет принимать такой подарок. Реально не будет», — заявила Серябкина.

Поп-исполнительница состоит в браке с бывшим сотрудником лейбла MALFA Георгием Начкебия. Они поженились в 2020 году. В ноябре 2021-го экс-солистка группы SEREBRO родила сына Луку. Серябкина рассказывала в соцсетях, что супруг присутствовал на родах, и он первым взял сына Луку на руки.

В марте 2024 года поп-исполнительница не стала комментировать слухи о том, что родила сына от продюсера Максима Фадеева. Она назвала этот домысел «смешным».

На прошлой неделе Ольга Серябкина в честь своего дня рождения показала семейную фотосессию. На одном из фото певица обнимала мужа, который держал сына на руках. Поп-исполнительница позировала в белой облегающей майке и голубых джинсах. Супруг артистки стоял в футболке и серых спортивных брюках.