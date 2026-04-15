Ковальчук прокомментировала скандальный танец Чумакова с поклонницей

Супруга певца Алексея Чумакова прокомментировала скандал, разгоревшийся после выступления артиста. На музыкальной премии BraVo певица и бывшая солистка группы «Блестящие» заявила, что ее муж всегда горячо танцует, и это нормальная часть его программы, передает «Звездач».

По словам Ковальчук, если артист слишком близко взаимодействует со своими поклонниками, это даже хорошо. Телеведущая посоветовала чаще ходить на концерты Чумакова, чтобы убедиться в этом лично, и назвала информацию о скандале неправдивой.

Напомним, что после недавнего выступления певца в сети разгорелось обсуждение: Чумаков страстно танцевал с одной из поклонниц и на прощание поцеловал ей руку. Многие пользователи сочли такое поведение возмутительным для женатого артиста. Однако сама Ковальчук не заметила в этих танцах ничего из ряда вон выходящего.

Алексей Чумаков уже почти тринадцать лет состоит в браке с Юлией Ковальчук. У супругов подрастают две дочери: Амелия и Алисия. В прошлом году, в марте, Алексей оказался в центре скандала после интервью, в котором он поделился своими мыслями о знакомстве с Юлией. Чумаков заявил, что при первой встрече оценивал ее по критерию привлекательности для романтических отношений. Кроме того, он выразил мнение, что мужчина не обязан выполнять определенные роли в браке.