Как Воля вышел из френдзоны и влюбил в себя Утяшеву

Со стороны отношения комика и гимнастки выглядят почти безупречно: глубочайшая привязанность, двое детей, никакой драмы. Но путь друг к другу был долгим и витиеватым. Подробности — в материале «Рамблера».

Первая встреча и бывшие любовники

Павел Воля и Ляйсан Утяшева познакомились еще в 2005 году на съемках Comedy Club. Он блистал на сцене, она наблюдала за ним из зала. На шоу гимнастка пришла с мамой. Комик, приметив Ляйсан, сразу проявил интерес, попросил номер телефона. А Утяшева спокойно протянула ему номер… подруги.

Воля позвонил — и понял, что его «отшили». Но это его не остановило, а, наоборот, раззадорило. Он нашел настоящий номер, дозвонился до Ляйсан, которая звонку обрадовалась, но все равно оперативно отправила «Гламурного подонка» во френдзону. Они продолжили общение, пересекались на мероприятиях, нет-нет, раз в полгода встречались на кофеек, где проводили часы за душевной беседой, но дальше это никуда не заходило. В таком формате Ляйсан и Павел общались несколько лет.

К моменту знакомства с юмористом спортсменка только вышла из отношений с фигуристом Алексеем Ягудиным. Их роман был скоротечным, всего полгода, но ярким. И хотя они жили в разных городах, по словам Утяшевой, Ягудин ухаживал красиво: писал теплые сообщения, устраивал необычные свидания. Но в итоге их отношения не выдержали проверку слухами, которые постоянно витали вокруг них.

«Наша любовь угасла, как будто кто-то лампочку выключил», — признавалась Ляйсан в интервью «Экспресс-газете».

В 2010 году гимнастка начала встречаться с бизнесменом Валерием Ломадзе. Он дал ей все, о чем только можно мечтать: осыпал ее дорогими подарками, деньгами и бесконечно купал в своем внимании. Однако, после расставания, он показал свое настоящее лицо, потребовав вернуть все свои «вложения» в возлюбленную. Причем для этого бизнесмен обратился в суд, публично обвинив не только Ляйсан, но и ее мать в краже. Утяшева не хотела принимать участие в этом маскараде, поэтому просто вернула ту сумму, которую требовал экс-бойфренд.

Любовь на фоне трагедии

Все бы ничего, если бы разборки с Ломадзе касалась только денег — финансовые проблемы решаются легко. Громкий скандал и необоснованные обвинения сильно сказались на состоянии матери Утяшевой. И уже в 2012 году она умерла. От горя Ляйсан, которая в это время еще и окончательно ушла из спорта, буквально развалилась на части. Именно тогда на ее пороге появился старый добрый друг Воля.

Павел застал Ляйсан в ужасном состоянии: и физическом, и эмоциональном. Гимнаста целыми днями лежала в постели и морила себя голодом. Так она похудела на 30 килограммов, достигнув критической отметки в 37 килограммов. Это, конечно, не могло не отразиться на здоровье Утяшевой — у нее начались серьезные проблемы с памятью. Чтобы более и менее функционировать, ей приходилось постоянно ставить капельницы, писала «Вечерняя Москва».

Воля окружил ее заботой. Чтобы быть рядом с ней, он отменил все заграничные выступления. Вскоре Утяшева увидела в нем больше, чем просто друга, и, к ее удивлению, оказалось, что все эти годы Воля был в нее влюблен. Однажды комик сказал ей: «Девочка, я понесу тебя на руках». И не обманул.

Зарождение семьи

Предложение руки и сердца не заставило себя ждать. В сентябре 2012 года Павел позвал возлюбленную замуж, а она, не долго думая, ответила то самое заветное «‎да». Пышного торжества не было — они тихонько расписались в кругу самых близких и отправились в путешествие, где узнали о том, что ждут ребенка. Мальчика назвали Робертом. А через два года родители подарили ему сестричку — Софию.

Воля и Утяшева сейчас

Со дня их свадьбы прошло уже 14 лет, и супруги до сих пор живут душа в душу. Подробности семейной жизни они держат в стороне и редко показывают в соцсетях детей. Утяшева сменила спортивную карьеру на карьеру в шоу-бизнесе, и довольно быстро стала успешной: телевизионные проекты, рекламные кампании и собственное шоу. Ее главной поддержкой был и остается любимый муж.

