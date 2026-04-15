«Если мне выгодно, я в это верю»: Хилькевич напророчили четвертого ребенка

Совсем скоро на «Пятнице!» состоится премьера второго сезона реалити «Ставка на любовь», в котором приняли участие актриса Анна Хилькевич с мужем Артуром Волковым. В одной из серий хиромант с Бали Ниоман Латра предсказал артистке, что у нее будет четвертый ребенок.

© Вечерняя Москва

Сын известного целителя Кетута, который читает судьбы по линиям рук, утверждает, что у Хилькевич родится мальчик. На данный момент у актрисы три дочери, младшей из которых в сентябре только исполнится два года.

— Я отношусь к предсказаниям по простому принципу: если мне выгодно — я в них верю. Четвертый ребенок — это прекрасно, но для нашей семьи пока не совсем подходящий момент, чтобы об этом думать. Оливочка пока совсем маленькая, мне хочется дать ей максимум тепла и заботы, — высказалась артистка.

До этого актриса раскритиковала своего коллегу по сериалу «Универ» Арарата Кещяна на фоне громкого скандала с внебрачным сыном артиста. Халькевич добавила, что «признавать ребенка своим — это, видимо, дар».

Артистка уже 10 лет замужем за бизнесменом. Она раскрыла подробности личной жизни и рассказала, что очень ревнива. Хилькевич даже оборвала связи со слишком, на ее взгляд, кокетливыми подругами.