Стало известно, зачем Лепс продает загородный дом за 1,5 млрд рублей

63-летний Григорий Лепс выставил на продажу свою резиденцию в подмосковном поселке «Третья охота». Как сообщает «КП», продюсер Евгений Морозов объяснил, что артист решил избавиться от своей студии, которая стала устаревать из-за распространения нейросетей.

На участке расположены два одинаковых дома, построенных в тайском стиле. В одном певец жил с бывшей женой Анной Шаплыковой и тремя детьми, а второй является офисом Лепса. Площадь усадьбы превышает 4 тысячи «квадратов», а в домах, кроме спален и гостевых комнат, есть бассейн, сауна и прачечная. Сперва особняки выставили на продажу за 550 млн рублей, однако недавно цена выросла до 1,5 млрд рублей.

Во втором доме, кроме офиса, находятся музыкальная студия певца. Там же хранится масштабная коллекция икон.

«Ранее это было помещение его продюсерского центра, но потом, когда Лепс распустил своих молодых подопечных, дом использовался как студия. Там и столовая, и большое помещение для хранения огромной коллекции икон Лепса, и несколько гостевых спален», — рассказали знакомые певца.

Морозов отмечает, что Лепс, как и любой профессиональный музыкант, мечтал о своей студии и не просто так строил два дома. По словам продюсера, в 2010-е годы она была воплощением мечты артиста, однако в последние годы появились технологии искусственного интеллекта и дорогие студии стали никому не нужны.

«Понимая, что ее ценность утрачена, Григорий решил ее продать. Пока выставил на продажу оба дома, но, если купят только студию, просто забор поставит и оставит жилой особняк себе. Хотя, на мой взгляд, продать сейчас студию маловероятно. Скорее, купят дом, чем подмосковную и очень дорогую студию. Разве что какой-нибудь фанат Лепса решится на такое приобретение», — заявил Морозов.

Друг Лепса добавил, что артист может воссоединиться со своей экс-супругой, которую не раз пытался вернуть. Он не исключил, что вскоре они заживут вместе, но уже в новом доме — Морозов отмечает, что особняк может напоминать знаменитости о былых ссорах с Анной и романе с юной Авророй Кибой, которая также успела там пожить.