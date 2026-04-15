Стало известно о долгах Пугачевой за квартиру в центре Москвы

Певица Алла Пугачева накопила коммунальные долги за свою квартиру возле Кремля стоимостью более полумиллиарда рублей. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

По данным канала, Примадонна по-прежнему владеет пятикомнатной квартирой площадью более 300 квадратных метров с видом на храм Христа Спасителя. Речь идет о недвижимости в элитном жилом комплексе в Филипповском переулке. В настоящий момент на певице висит долг почти 100 тыс. рублей, из которых 83 тыс. — за жилищно-коммунальные услуги и отопление.

Квартира принадлежит Пугачевой с 2004-го года. Сейчас она оценивается в более чем 500 млн рублей. Кроме того, ей принадлежат два парковочных места в том же доме площадью более 27 квадратов.

После начала специальной военной операции народная артистка СССР Алла Пугачева и комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) уехали с детьми из России. У пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра. Комик попал в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. По данным Минюста, артист находится под иностранным влиянием. Юмористу не удалось оспорить этот статус в Верховном суде.

В сентябре 2025 года Галкин погасил задолженность за электроэнергию, которая в июне превышала 432 тыс. рублей.