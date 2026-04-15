У Пугачевой обнаружили долги за квартиру в Москве

У Аллы Пугачевой образовалась задолженность по коммунальным платежам за элитную квартиру в центре Москвы, сообщает Shot.

Речь идет о пятикомнатных апартаментах площадью более 300 кв. м в премиум-ЖК в Филипповском переулке с видом на храм Христа Спасителя. Сейчас певица проживает на Кипре, а в последнее время перестала оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Сумма долга достигла почти 100 тыс. рублей, из которых 83 тыс. — за ЖКУ и отопление, остальное — взносы на капремонт.

Элитную недвижимость, которая сейчас оценивается более чем в 500 млн рублей, Пугачева приобрела в 2004 году. Также в ее собственности два машино-места в том же доме площадью более 27 кв. м.

Это не первый случай задолженности семьи. Ранее сообщалось, что комик Максим Галкин* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) не платил за электричество в их замке в подмосковной Грязи, и «Мосэнергосбыт» подал на него в суд из-за долга в полмиллиона рублей.

Ранее СМИ сообщили, что роскошный особняк Пугачевой и ее супруга оказался под угрозой сноса. «Замок» артистов в Подмосковье может нарушать Градостроительный кодекс и строительные нормативы.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.