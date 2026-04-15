«Золотой Орфей», браки по расчету и отъезд из РФ: жизнь Аллы Пугачевой

Певица Алла Пугачева празднует 77-летие. Life.ru рассказал, как она стала популярной, какие песни запомнились слушателям и где она сейчас.

Карьера

Пугачева родилась 15 апреля 1949 года в Москве. Ее родители работали на заводе, а мама во время войны выступала в фронтовой бригаде. С ранних лет Алла проявляла интерес к музыке и сцене. Она училась в музыкальной школе по классу фортепиано и уже в подростковом возрасте выступала на школьных концертах.

После окончания школы Пугачева поступила в музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова в Москве. В 1965 году артистку заметили Александр Лившиц и Александр Левенбук — они пригласили певицу в программу «Пиф-паф, или Сатирические выстрелы по промахам».

В декабре 1965 года Пугачева записала свою первую песню «Робот» для программы «С добрым утром!». Через год певица победила в конкурсе «Песня месяца» на с композициями «Как бы не влюбиться» и «Не спорь со мной». В 1967 году артистка впервые появилась на телевидении, выступив в передаче «Будильник». В последующие четыре года она выступала с различными музыкальными коллективами по всей стране.

В мае 1971 года Пугачева родила дочь Кристину Орбакайте, однако уже в ноябре того же года возобновила карьеру артистки сначала в составе ВИА «Москвичи», а после — как член Государственного эстрадно-джазового оркестра. В октябре 1974 года артистка приняла участие во всесоюзном конкурсе артистов эстрады — сперва ей отказались присуждать призовое место, однако в дело вмешались Иосиф Кобзон, Гелена Великанова и Константин Орбелян, разглядевшие в певице потенциал. В результате ей присудили третье место вместе с несколькими исполнителями.

Широкая слава настигла Пугачеву в 1975 году, когда она победила на конкурсе «Золотой Орфей» с песней «Арлекино». В 70-80-е годы она была главной звездой советской эстрады, собирала полные залы, а песни моментально становились хитами.

Сейчас наиболее популярными композициями в исполнении певицы считаются «Арлекино», «Все могут короли», «Любовь, похожая на сон», «Миллион алых роз», «А знаешь, все еще будет», «Будь или не будь» и другие. С 00-х годов Пугачева постепенно отошла от активной гастрольной деятельности, но продолжала участвовать в телевизионных проектах и культурной жизни.

Личная жизнь

Пугачева была замужем пять раз. Первым избранником артистки стал артист Миколас Орбакас — в браке у них родилась дочь Кристина Орбакайте. Пара прожила вместе четыре года и разошлась в 1973 году.

Вторым супругом Пугачевой стал режиссер Александр Стефанович, который снял с ее участием фильм «Женщина, которая поет». С ним артистка прожила три года. Третий супруг — продюсер Евгений Болдин. Свадьба состоялась в 1985 году. Этот брак Пугачевой продлился восемь лет.

В 1994 году Пугачева вышла замуж за певца Филиппа Киркорова. Формально вместе они прожили 11 лет и развелись в 2005 году. Самым продолжительным союзом стал брак певицы с юмористом Максимом Галкиным* (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Они поженились в 2011 году. У пары есть сын Гарри и дочь Лиза, которых родила суррогатная мать.

Сама артистка заявляла, что «настоящими» считает только первый и последний браки, а остальные заключались с определенным расчетом. В частности, Стефановичу нужна была свадьба ради московской прописки, а выйти за Болдина пришлось из-за того, что советские власти увидели в их романе «плохой пример». Стать женой Киркорова она согласилась ради его карьерного продвижения.

Последние события

После начала спецоперации в 2022 году Пугачева уехала из России. Сперва она жила в Израиле, однако позднее переехала на Кипр.

На днях СМИ сообщили, что артистка продает недвижимость в Москве. На продаже оказалась квартира в ЖК «Филипповский» в районе Арбата площадью около 300 «квадратов», и двух машиноместах. Стоимость может составлять до 500 млн рублей. Кроме того, продается и дача Пугачевой в Бережках под Истрой. Выставлялся на продажу и замок в подмосковной деревне Грязи.

Также сообщалось, что Пугачева и Галкин* заранее распределили активы между детьми Гарри и Лизой. У наследников артистов есть по одной шестой доле в подмосковной усадьбе в деревне Грязи.

15 апреля в Москве должен был пройти фестиваль поклонников артистки «Пугачевская весна». Мероприятие отменили после обращений в Генпрокуратуру с требованием запретить проведение фестиваль.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.