Игорь Николаев обратился к обиженной Алле Пугачевой

Сегодня, 15 апреля, свой день рождения празднует легенда отечественной эстрады - Алла Пугачева. Ей исполнилось 77 лет.

Одним из первых именинницу поздравил певец, композитор, автор-песенник Игорь Николаев. В своем официальном телеграм-канале он опубликовал архивное видео с Примадонной и написал:

"Дорогая Алла! С днем рождения! Счастья в личной жизни, крепкого здоровья, и пусть судьба не пожалеет добра, тепла и любви вашим детям!".

Отметим, что поздравление Игорь Николаев написал на фоне слухов о том, что Алла Пугачева на него обижена. Разговоры об этом пошли после того, как артистка в интервью обвинила Николаева в предательстве.

Ей не понравилось, что тот не упомянул ее в выпуске программы "Сегодня вечером", который был посвящен его творчеству.

"Как-то нет особого желания с ним общаться. Он пришел на телевидение и ему сказали: „Не вспоминать о Пугачевой и Королевой!“ И он сказал: „Хорошо“. Вот если бы мне так сказали не вспоминать об Игоре Николаеве, я бы не пошла. Для меня как человек он стал просто…" - высказалась Пугачева.

В ответ Игорь Николаев признался, что давно не общается с Аллой, но не хочет думать, что связь потеряна навсегда. По словам артиста, они с Примадонной столько пережили в жизни, что это невозможно вычеркнуть или забыть.