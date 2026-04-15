Комиссаренко рассказал о неожиданной реакции зрителей в США на упоминание Белоруссии

Стендап-комик Слава Комиссаренко столкнулся с неожиданной реакцией аудитории на своем концерте в США. Об этом он рассказал в видео на YouTube.

По словам артиста, во время выступления он упомянул Белоруссию и заметил неожиданно теплый отклик от публики. Тогда Комиссаренко попросил тех, кто приехал оттуда, похлопать, и, к его удивлению, около 500 из 700 зрителей поддержали его аплодисментами. Когда юморист попросил гостей назвать свои города, из зала раздался крик: «Гродно».

— И зал такой: «Гродно». Я такой: «Что происходит вообще? Почему вы не с картой поляка (документ, подтверждающий принадлежность человека к польскому народу — прим. «ВМ») в Польше вообще?», — задался вопросом комик.

Зрители из Гродно объяснили, что их решение переехать в США основывалось на отзывах знакомых.

До этого Комиссаренко пожаловался на проблемы с концертами в Нидерландах. По его словам, местный организатор концертов украл деньги за его выступления, а также начал сообщать о якобы минировании мест, где должны были проходить концерты Комиссаренко.