Полина Гагарина обратилась к Дмитрию Исхакову после его видео о сексе

Полина Гагарина снова отреагировала на контент, который публикует её бывший муж. Накануне Дмитрий Исхаков опубликовал в соцсетях шуточное видео — мини‑плейлист «для секса» длительностью всего 35 секунд. В топ‑5 треков вошла песня Гагариной «Спектакль окончен».

Фотограф назвал композицию «обязательным торжественным финалом». Полина не осталась в стороне: «6 лет всё держалось на юморе однозначно», — написала артистка в комментариях.

Исхаков и Гагарина поженились осенью 2014 года, а в 2021‑м развелись. Первое время бывшие супруги боролись за опеку над общей дочерью Мией, но в итоге пришли к соглашению. Длительное время звёзды скрывали от публики наследницу и годами делились её снимками только со спины. Артистка говорила, что причиной стал страх общественного мнения.

Сейчас Мия регулярно снимается в роликах отца — недавно она восхитила публику своей эрудицией.