Алсу раскрыла, на чей концерт мечтает попасть

Певица Алсу рассказала спецкору НСН, на каком выступлении она хотела бы побывать. Певица Алсу Абрамова (Алсу) в беседе со специальным корреспондентом НСН заявила, что ее мечта — посетить концерт британской исполнительницы Adele (Адель). В Москве 14 апреля на сцене Большого театра состоялась восьмая церемония вручения международной музыкальной премии BraVo. Среди гостей была певица Алсу. Она сообщила спецкору НСН, что для нее важно в современной музыке.

«Мало кто думает о том, какой посыл должна нести популярная музыка. Лично я стараюсь передать какое-то добро, тепло, правильное воспитание своих детей. К сожалению, так делают не все. Мы видим много примеров, когда появляются бессмысленные песни. Более того, они даже с каким-то плохим смыслом: пропагандируют неприятные вещи, ситуации, вредные привычки. Но с этим ничего не поделаешь, наверное. А о себе я могу сказать, что у меня был очень продуктивный год и что я вернулась ко всему — релизам песен, концертам, новым проектам», — указала она.

Алсу добавила, на чье выступление она бы посмотрела вживую.

«Я скоро пойду на концерт Artik & Asti — это самый ближайший из тех, который будет, поэтому я вспомнила. Моя мечта была попасть на концерт Adele (Адель), когда у нее был большой сольный тур, но не получилось», — поделилась она.

