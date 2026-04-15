В Сети появились кадры онкобольной Лерчек во время химиотерапии

Блогерша Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, сейчас проходит химиотерапию в онкоцентре имени Блохина. В среду, 15 апреля, друг Лерчек Гоша Камаев опубликовал в своих социальных сетях кадры с ее участием во время лечения.

На фото и видео знаменитость выглядит бледной, на ее теле виднеются синяки.

— Сегодня тяжелый день. Лере было совсем плохо от химиотерапии. Несмотря ни на что, Лера пытается выстраивать рабочие процессы и думает, как решать финансовые сложности. Пытаемся уговорить отменить все планы, — сказал Камаев.

5 апреля хореограф и возлюбленный Лерчек Луис Сквиччиарини опубликовал видеоролик, в котором блогерша носит парик. На кадрах также видно, как Чекалина держит на руках своего новорожденного сына.

У Чекалиной обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких. 16 марта она вышла на связь и подтвердила информацию об онкологии. Лерчек не смогла сдержать слез, говоря о своем диагнозе, и заявила, что хочет и будет жить. «Вечерняя Москва» узнала у онколога Евгения Черемушкина, насколько успешным может быть лечение рака желудка и может ли ее тяжелая болезнь отразиться на самочувствии новорожденного ребенка.