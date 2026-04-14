Алек Болдуин заявил о желании завершить карьеру

Актёр Алек Болдуин сообщил о желании уйти из кино, чтобы проводить больше времени дома с женой и детьми. Решение связано с последствиями трагедии на съёмках фильма «Ржавчина». Об этом сообщает Daily Mail.

© Zuma / TASS

По словам 68-летнего Болдуина, после гибели оператора Галины Хатчинс в 2021 году он почти не работал.

«Я привык к этому и больше не хочу покидать свой дом. Я не хочу работать. Я хочу уйти на покой и сидеть с детьми», — заявил актёр.

Болдуин и его жена Хилария воспитывают семерых общих детей: Кармен (11 лет), Рафаэля (9), Леонардо (8), Ромео (6), Эдуардо (4), Марию (3) и Иларию (2). У актёра также есть старшая дочь Ирланд (30 лет) от брака с Ким Бейсингер.

Ранее сообщалось, что суд в США прекратил дело против Алека Болдуина, обвиняемого в убийстве оператора.