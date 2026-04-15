Канье Уэст перенес свой концерт во Франции, опасаясь запрета на въезд

Канье Уэст отложил концерт во Франции на неопределённый срок на фоне намерений властей запретить ему выступать в стране из‑за антисемитских высказываний. Стадионное шоу в Марселе было запланировано на 11 июня.

© Global look

Соответствующее сообщение артист разместил в соцсети X. Ранее агентство AFP сообщало, что министр внутренних дел Франции «твёрдо намерен» запретить концерт. Мэр Марселя Бенуа Пайан также выступил против визита скандального исполнителя. Он заявил, что не допустит, чтобы город стал «площадкой для пропаганды ненависти и откровенного нацизма».

Напомним, артист выразил сожаление о своих скандальных заявлениях, объяснив их биполярным расстройством. Более того, перед отменой выступлений на фестивале Wireless в Лондоне Уэст заявлял о готовности встретиться с еврейской общиной Лондона, чтобы попытаться загладить вину. Однако это ему не помогло.

Власти Великобритании запретили рэперу въезд в страну, из‑за чего организаторы фестиваля Wireless были вынуждены отменить мероприятие, где он должен был стать хедлайнером.