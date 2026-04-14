Светлаков потратил более двух миллионов рублей на «Антистресс» в клинике

Комик и телеведущий Сергей Светлаков вместе с женой и двумя детьми побывал в лечебно-диагностическом центре в Карелии, где якобы потратил около 2,2 миллиона рублей на оздоровительные процедуры. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Как утверждает канал, 1,5 миллиона от итоговой суммы пошли на программу «Антистресс», которую рекомендуют пациентам с синдромом психологического выгорания, тревожностью, подавленным настроением и стрессом По информации Shot, в нее вошли полный чек-ап организма, массажи, грязевые, водные, косметологические и другие процедуры.

Также утверждается, что двух сыновей Светлакова записали на общеоздоровительные мероприятия, на что артист потратил 544 тысячи рублей. Кроме того, семья заняла большой номер с четырьмя комнатами, одна из которых оборудована под процедурный кабинет.

По информации Shot, актер лечился в этой клинике уже пять лет. Однако до этого он проходил процедуры для похудения, говорится в публикации.

Прошлой осенью Telegram-каналы писали, что Сергей Светлаков и телеведущий Андрей Малахов якобы пропали из дела о теракте в «Крокусе». Светлаков ранее рассказывал о том, как вместе с другими людьми забаррикадировался в коридоре, чтобы скрыться от террористов.