Пять звездных мужчин, помешанных на сексе

Зависимости знаменитостей активно обсуждаются в соцсетях и медиа, но касается это обычно алкоголя или запрещенных веществ. Однако в последние годы все больше звезд начали говорить о так называемой сексуальной зависимости — состоянии, при котором человек теряет контроль над своими желаниями и это начинает разрушать личную жизнь и карьеру. «Рамблер» расскажет, кто признавался в сексоголизме и как это влияло на их судьбу.

Дэвид Духовны

Эта звезда оказалась редким случаем открытого признания. В 2008 году Дэвид Духовны стал одним из немногих актеров, кто публично признал проблему. Он официально сообщил изданию Reuters, что проходит лечение от сексуальной зависимости.

Заявление прозвучало на фоне проблем в браке с актрисой Теа Леони. Вскоре после этого пара рассталась. По данным BBC, Духовны обратился в реабилитационный центр, специализирующийся на поведенческих зависимостях, куда в итоге добровольно отправился на лечение.

Тайгер Вудс

В начале 2010-х прогремел скандал вокруг американского гольфиста. Сразу несколько женщин заявили о сексуальных связях со спортсменом, после чего выяснилось, что речь идет о десятках внебрачных отношений. Этот случай стал одним из первых, когда термин «сексоголизм» широко прозвучал в отношении мировой звезды.

Это буквально разрушило его жизнь: Тайгер Вудс потерял рекламные контракты с крупнейшими брендами, а его брак распался. Позднее спортсмен публично признал проблему и прошел лечение в специализированной клинике. Как отмечало издание The Guardian, речь шла именно о поведенческой зависимости, а не просто о частых изменах.

Чем вокалист The Beatles Джон Леннон поплатился за фразу «Мы популярнее, чем Иисус»

Канье Уэст

Легендарный рэпер неоднократно говорил о своей зависимости от секса и порнографии. По его словам, это началось еще в подростковом возрасте и в определенный период стало влиять на его восприятие отношений. В своих соцсетех он отмечал, что зависимость формировала его поведение и решения в личной жизни. Более того, музыкант заявил, что именно эта болезнь разрушила его брак с Ким Кардашьян.

В отличие от других популярных мужчин-сексоголиков, он не проходил лечения. Канье Уэст скорее относится к этой зависимости как к части своей биографии и связывает ее с более глубокими психологическими трудностями.

Чарли Шин

В его случае речь шла не только о сексуальной зависимости, но и о комплексной проблеме, включающей злоупотребление алкоголем и употребление наркотиков. В 2015 году актер в интервью шоу Today публично рассказал о своем диагнозе ВИЧ и признал, что на протяжении многих лет вел крайне рискованный образ жизни, включавший многочисленные сексуальные случайные связи.

Важно, что сам Чарли Шин не называл свою халатность в выборе партнерш и чрезмерное увлечение сексом зависимостью. Однако в ряде публикаций его поведение описывалось как компульсивное и неконтролируемое. Как бы то ни было, образ жизни американского актер практически разрушил его карьеру.

Рассел Брэнд

Уже много лет британский стендап-комик и актер открыто говорит о сексуальной зависимости как части своей жизни. Он проходил лечение от компульсивного сексуального поведения еще в середине 2000-х. По его словам, в определенный период количество партнерш исчислялось сотнями, а поведение было абсолютно неконтролируемым.

Позднее он прошел лечение и стал одним из самых публичных спикеров на тему зависимостей. Рассел Брэнд подробно делился своим опытом в интервью и книгах, а также обсуждался в The Guardian. В отличие от других случаев, здесь зависимость стала отправной точкой для дальнейшего развития, в том числе карьерного.

Точное определение сексоголизма

Несмотря на частое употребление, термин «сексоголизм» не всегда используется корректно. С точки зрения психологии речь идет о компульсивном поведении, при котором человек не может контролировать свои импульсы, несмотря на негативные последствия.

По данным Harvard Medical School, такие состояния часто связаны с тревожными расстройствами, депрессией и другими психологическими проблемами. Важно, что в отличие от обычной высокой сексуальной активности, зависимость всегда сопровождается разрушением социальной жизни.

Ранее мы писали о групповом изнасиловании и других жутких событиях из жизни Памелы Андерсон.