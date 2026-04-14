Наталья Штурм высказалась о возможном приезде Аллы Пугачевой в Москву

В среду, 15 апреля, Алле Пугачевой исполнится 77 лет, и вопрос о ее возможном приезде в Москву снова оказался в центре внимания. Певица Наталья Штурм уверена, что если Примадонна и появится в России, то исключительно ради личного спокойствия, а не ради камер и микрофонов. Свое мнение она озвучила в беседе с Teleprogramma.org.

Она подчеркнула, что Пугачева имеет полное право приехать домой в любой момент. Никаких ограничений, кроме собственного желания, для нее не существует.

«Что касается приезда Аллы Пугачевой в Москву — конечно, она приедет тогда, когда сама этого захочет. Здесь ее дом, ее корни и, безусловно, часть ее мыслей остается с Россией», — отметила Штурм.

При этом Штурм считает маловероятным возвращение Пугачевой на большую сцену. Звезда уже давно расставила приоритеты в пользу семьи и вряд ли мечтает о былом графике гастролей.

По мнению Натальи, в свое время Пугачева покинула страну не из-за политических убеждений, а исключительно ради сохранения брака. Она последовала за своим мужем, Максимом Галкиным* (признан иноагентом), чтобы быть рядом с детьми — Гарри и Лизой.

*признан в России иностранным агентом