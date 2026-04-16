Волочкова рассказала о дружбе с Пугачевой

Балерина Анастасия Волочкова рассказала об отношениях с певицей Аллой Пугачевой. Ее комментарий приводит Voice.

Танцовщица вспомнила, что именно при помощи Пугачевой началась ее музыкальная карьера. «Она пригласила меня и впервые вывела на сцену как единственную поющую балерину России. Этот статус сохраняется за мной до сих пор», — поделилась артистка.

Волочкова призналась, что любит Пугачеву и считает ее легендой, которая «многое сделала для русских людей». По мнению балерины, россияне бы тепло приняли певицу, если бы она решила вернуться в страну.

«У нее столько друзей в России. Конечно, было бы здорово, если бы она приехала. Люди ее обожают», — подчеркнула Волочкова.

Ранее в России допустили передачу хитов Пугачевой другим артистам. В Российском авторском обществе отметили, что большинство знаменитых песен артистки написаны профессиональными композиторами и поэтами. В связи с этим для исполнения композиций Пугачевой не требуется разрешения артистки.