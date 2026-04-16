Раймонд Паулс рассказал о своем состоянии

Композитора Раймонда Паулса выписали из больницы после операции. Об этом пишет ТАСС.

В беседе с агентством 90-летний советский и латвийский композитор, дирижер и пианист заявил, что он уже дома, с ним все в порядке.

Ранее стало известно, что автора знаменитых хитов госпитализировали 14 апреля. На следующий день Паулс отметил, что его состояние после операции в целом стабильно.

Также в беседе с «МК» главный соавтор Паулса Илья Резник, который создал в тандеме с Раймондом десятки всенародно любимых песен, рассказал, что в данный момент Раймонд уже находится дома и чувствует себя в целом неплохо.